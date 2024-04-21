В Тихий океан упали два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа
Два вертолета ВМС Японии с восемью членами экипажа разбились в Тихом океане к югу от Токио во время ночных учений. Спасатели ищут семерых пропавших, одного вытащили из воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Министр обороны Японии Минора Кихара сообщил журналистам, что два вертолета SH-60K, принадлежавших Морским силам самообороны и перевозивших по четыре члена экипажа каждый, потеряли связь вечером в субботу вблизи острова Торисима в Тихом океане примерно в 600 километрах к югу от Токио.
Одного из восьми членов экипажа извлекли из воды, но о его состоянии информации пока нет.
Причина аварии неизвестна, сказал министр, добавив, что власти предоставляют приоритет спасательной операции.
По словам Кихары, спасатели обнаружили фрагменты, вероятно, одного из SH-60K.
"Мы считаем, что вертолеты разбились", - сказал он.
По словам главы японского Минобороны, двухмоторные многофункциональные вертолеты, разработанные Игорем Сикорским и известные как Seahawk, проводили ночные противолодочные тренировки. Один потерял связь в 10:38 вечера (13:38 по Гринвичу) после отправки экстренного сигнала. Другой потерял связь примерно через 25 минут.
Напомним, 8 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности, Япония приняла решение изменить свою оборонную позицию.
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