"Тихе полювання" без штрафів: кому потрібен лісовий квиток для збору грибів і як отримати

У деяких випадках для збору та легальної заготівлі дикорослих лісових ресурсів - грибів, ягід, горіхів і навіть трав - українцям потрібно отримати спеціальний лісовий квиток.
В цілому лісовий квиток - це дозвіл на збір для легальної заготівлі другорядних лісових матеріалів і побічних лісових користувань:
При цьому якщо йдеться про збір "лісових багатств" для особистих потреб - отримувати лісовий квиток непотрібно.
Тобто такий дозвіл повинен бути оформлений лише у випадку заготівлі:
"Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів", - зауважили у Держлісагентстві.
Щоб оформити лісовий квиток, необхідно, перш за все, підготувати відповідну заявку - на використання лісових ресурсів - й вказати:
Варто зазначити, що відповідно до статей 72-74 Лісового кодексу України без заподіяння лісам шкоди (у порядку спеціального використання лісових ресурсів) може здійснюватись:
Наступний крок - подати підготовлену заявку:
"На території якого ви плануєте заготівлю", - уточнили у Держлісагентстві.
Після цього потрібно очікувати на рішення.
"Вашу заявку розглянуть інженерно-технічні працівники. Вони звірять її з наявними лімітами та оформлять бланк лісового квитка", - пояснили громадянам.
Повідомляється, що в ньому буде зазначено:
Далі потрібно сплатити рентну плату.
"Після погодження заявки заготівельник має сплатити нормативний збір (рентну плату) до місцевого бюджету. Реквізити для оплати нададуть у філії", - зауважили у Держлісагентстві.
Після підтвердження платежу начальник надлісництва видає лісовий квиток.
При цьому заготівельник має розписатися в журналі обліку отриманих документів та сум сплати.
