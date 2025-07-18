Штраф за збирання грибів, ягід і горіхів: що треба знати, щоб не влетіти у "копійку"
У розпал сезону збору ягід, грибів і дикоросів українцям варто памʼятати: самовільний похід у ліс може обернутися штрафом. Закон чітко регламентує, де і за яких умов можна косити сіно, випасати худобу чи збирати дари лісу.
РБК-Україна з посиланням на статтю 70 КУпАП розповідає, коли українці ризикують отримати штраф за нелегальний збір плодів у лісі.
Що заборонено
Правила встановлені не випадково. Неконтрольоване збирання плодів та випас худоби може шкодити екосистемам, знищувати рідкісні рослини, спричиняти ерозію ґрунтів. А ще - створювати небезпеку пожеж у лісах.
Порушенням вважається:
- самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах та на землях державного лісового фонду, навіть якщо ділянка не вкрита лісом;
- збирання грибів, ягід, горіхів та інших дикоросів на територіях, де це заборонено або дозволено лише за наявності лісових квитків;
- збирання плодів і ягід у невстановлені строки, що визначаються місцевими органами влади або лісовими господарствами.
Яке покарання
За такі дії передбачено штрафи:
- для громадян - від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн);
- для посадових осіб - від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 119 грн).
Що варто знати
Візьміть до уваги, що:
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у деяких областях діють сезонні обмеження на збирання лісових ресурсів - зокрема, у періоди дозрівання або цвітіння;
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лісовий квиток - це офіційний дозвіл, який можна отримати у лісгоспі. Без нього збирати дари лісу у встановлених місцях заборонено;
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навіть на "звичних" місцях, як от узлісся чи галявини біля населених пунктів, можуть діяти обмеження.
Якщо ви не впевнені, чи можна збирати ягоди або косити траву у конкретному лісі - краще звернутися до місцевого лісгоспу. Це допоможе уникнути штрафів і зберегти природу.
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