Штраф за збирання грибів, ягід і горіхів: що треба знати, щоб не влетіти у "копійку"

У розпал сезону збору ягід, грибів і дикоросів українцям варто памʼятати: самовільний похід у ліс може обернутися штрафом. Закон чітко регламентує, де і за яких умов можна косити сіно, випасати худобу чи збирати дари лісу.

РБК-Україна з посиланням на статтю 70 КУпАП розповідає, коли українці ризикують отримати штраф за нелегальний збір плодів у лісі.

Якщо ви не впевнені, чи можна збирати ягоди або косити траву у конкретному лісі - краще звернутися до місцевого лісгоспу. Це допоможе уникнути штрафів і зберегти природу.

навіть на "звичних" місцях, як от узлісся чи галявини біля населених пунктів, можуть діяти обмеження.

лісовий квиток - це офіційний дозвіл, який можна отримати у лісгоспі. Без нього збирати дари лісу у встановлених місцях заборонено;

у деяких областях діють сезонні обмеження на збирання лісових ресурсів - зокрема, у періоди дозрівання або цвітіння;

Візьміть до уваги, що:

За такі дії передбачено штрафи :

Правила встановлені не випадково. Неконтрольоване збирання плодів та випас худоби може шкодити екосистемам, знищувати рідкісні рослини, спричиняти ерозію ґрунтів. А ще - створювати небезпеку пожеж у лісах.

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