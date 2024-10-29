Як збирати гриби безпечно під час війни: поради МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли громадянам, як безпечно ходити в ліс і збирати гриби під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Як ходити в ліс і відпочивати безпечно

"Плануєте похід по гриби? Пам'ятайте: прості правила поведінки в лісі - запорука вашої безпеки", - зауважили в міністерстві й поділились порадами, які допоможуть уникнути неприємних пригод у лісі та зроблять похід по гриби комфортним і безпечним.

Так, перш ніж планувати похід, потрібно переконатись, чи відсутня заборона на відвідування лісів у конкретному регіоні.

"Ліси у заборонених для відвідування зонах можуть містити вибухонебезпечні предмети", - нагадали у МВС.

Перший крок до безпечного відпочинку в лісі (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Якщо відвідувати обрані локації можна, варто згадати про базові правила безпеки:

перед походом в гори або в ліс - ознайомитись із прогнозом погоди

обрати для походу яскравий одяг за сезоном

взяти з собою воду та перекус

зарядити перед мандрівкою телефон і взяти з собою Power Bank

заздалегідь скласти й продумати маршрут

дослідити (вивчити) місцевість, якою доведеться пересуватись

повідомити рідних про запланований маршрут і час повернення

запам'ятовувати під час пересування орієнтири: дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти

використовувати під час прогулянки систему глобального позиціювання GPS, навігаційні додатки або механічний компас (яким потрібно навчитись користуватись заздалегідь)

Базові правила безпеки від МВС (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Якщо ж ви, попри все, заблукали, головне - не панікувати.

Натомість у МВС радять у такому випадку зателефонувати в екстрені служби за номерами: "101", "102" або "112".

"Бережіть заряд телефону та очікуйте на допомогу", - підсумували у прес-службі міністерства.

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)