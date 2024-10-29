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Як збирати гриби безпечно під час війни: поради МВС

Вівторок 29 жовтня 2024 18:20
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Як збирати гриби безпечно під час війни: поради МВС Ходити в ліс по гриби під час війни потрібно обережно (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли громадянам, як безпечно ходити в ліс і збирати гриби під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Як ходити в ліс і відпочивати безпечно

"Плануєте похід по гриби? Пам'ятайте: прості правила поведінки в лісі - запорука вашої безпеки", - зауважили в міністерстві й поділились порадами, які допоможуть уникнути неприємних пригод у лісі та зроблять похід по гриби комфортним і безпечним.

Так, перш ніж планувати похід, потрібно переконатись, чи відсутня заборона на відвідування лісів у конкретному регіоні.

"Ліси у заборонених для відвідування зонах можуть містити вибухонебезпечні предмети", - нагадали у МВС.

Як збирати гриби безпечно під час війни: поради МВС

Перший крок до безпечного відпочинку в лісі (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Якщо відвідувати обрані локації можна, варто згадати про базові правила безпеки:

  • перед походом в гори або в ліс - ознайомитись із прогнозом погоди
  • обрати для походу яскравий одяг за сезоном
  • взяти з собою воду та перекус
  • зарядити перед мандрівкою телефон і взяти з собою Power Bank
  • заздалегідь скласти й продумати маршрут
  • дослідити (вивчити) місцевість, якою доведеться пересуватись
  • повідомити рідних про запланований маршрут і час повернення
  • запам'ятовувати під час пересування орієнтири: дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти
  • використовувати під час прогулянки систему глобального позиціювання GPS, навігаційні додатки або механічний компас (яким потрібно навчитись користуватись заздалегідь)

Як збирати гриби безпечно під час війни: поради МВС

Базові правила безпеки від МВС (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Якщо ж ви, попри все, заблукали, головне - не панікувати.

Натомість у МВС радять у такому випадку зателефонувати в екстрені служби за номерами: "101", "102" або "112".

"Бережіть заряд телефону та очікуйте на допомогу", - підсумували у прес-службі міністерства.

Як збирати гриби безпечно під час війни: поради МВС

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, останнім часом в Україні побільшало випадків, коли люди ідуть в ліс на прогулянку, в похід або ж по гриби, дезорієнтуються та губляться. Це не лише наражає на небезпеку їхнє здоров'я й життя (особливо в умовах суттєвого зниження температури повітря), але й додає роботи рятувальникам.

Так, наприклад, нещодавно 61-річна жінка з Рівненської області пішла по гриби та блукала в лісі впродовж 9 годин. Врятували її дубенські патрульні та односелець.

Тим часом 26-річний мешканець Миколаївської області вийшов у похід з івано-франківського селища Ворохта й у результаті блукав у горах впродовж 10 днів. Знайшли туриста фахівці гірського пошуково-рятувального відділення ДСНС в урочищі Болотин Грунь у Рахівському районі Закарпатської області.

А ось у Калуському районі Івано-Франківської області похід по гриби коштував українцю життя. При цьому до пошуково-рятувальної операції було залучено 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотники та 4 кінологи з собаками.

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