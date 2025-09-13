"Тихая охота" без штрафов: кому нужен лесной билет для сбора грибов и как получить

В некоторых случаях для сбора и легальной заготовки дикорастущих лесных ресурсов - грибов, ягод, орехов и даже трав - украинцам нужно получить специальный лесной билет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
В целом лесной билет - это разрешение на сбор для легальной заготовки второстепенных лесных материалов и побочных лесных пользований:
При этом если речь идет о сборе "лесных богатств" для личных нужд - получать лесной билет не нужно.
То есть такое разрешение должно быть оформлено только в случае заготовки:
"Лесной билет выдается ежегодно на основании лимитов использования лесных ресурсов", - отметили в Гослесагентстве.
Чтобы оформить лесной билет, необходимо, прежде всего, подготовить соответствующую заявку - на использование лесных ресурсов - и указать:
Стоит отметить, что в соответствии со статьями 72-74 Лесного кодекса Украины без причинения лесам вреда (в порядке специального использования лесных ресурсов) может осуществляться:
Следующий шаг - подать подготовленную заявку:
"На территории которого вы планируете заготовку", - уточнили в Гослесагентстве.
После этого нужно ожидать решения.
"Вашу заявку рассмотрят инженерно-технические работники. Они сверят ее с имеющимися лимитами и оформят бланк лесного билета", - объяснили гражданам.
Сообщается, что в нем будет указано:
Далее нужно оплатить рентную плату.
"После согласования заявки заготовитель должен оплатить нормативный сбор (рентную плату) в местный бюджет. Реквизиты для оплаты предоставят в филиале", - отметили в Гослесагентстве.
После подтверждения платежа начальник надлесничества выдает лесной билет.
При этом заготовитель должен расписаться в журнале учета полученных документов и сумм уплаты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как собирать грибы безопасно во время войны.
Кроме того, мы объясняли, почему на месте Каховского водохранилища через 20 лет вырастет уникальный лес.
Читайте также, каким может быть штраф за сбор грибов, ягод или орехов - что нужно знать, чтобы не влететь в "копейку".