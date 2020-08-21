Тихановскую опутали МИД Литвы и спецслужбы, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его оппонентку Светлану Тихановскую якобы опутали Министерство иностранных дел Литвы и спецслужбы. При этом она якобы просила о помощи в выезде из страны.

Об этом он заявил на агрокомбинате "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, Тихановской пришлось помогать с выездом за границу.

"По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы, - ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил он.

До этого Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.