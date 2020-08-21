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Россия еще не пыталась связаться с Тихановской

Вильнюс, Пятница 21 августа 2020 13:02
Россия еще не пыталась связаться с Тихановской
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/Светлана Тихановкая)
Автор: РБК-Украина

Тихановская заявила, что таких попыток не было

Власти Российской Федерации еще не пытались связаться со Светланой Тихановской - оппоненткой действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Она также не знает, будет ли баллотироваться в случае назначения новых выборов.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

В частности, ей задали вопрос о том, были ли попытки со стороны России выйти с ней на связь, и знает ли ее арестованный муж Сергей Тихановский о ее выезде за границу.

"Попыток связаться со мной не были. И мой супруг знает, что я нахожусь за рубежом, и он рад, что мы находимся в безопасности", - заявила Тихановская.

Она также не ответила прямо на вопрос, будет ли она баллотироваться в случае назначения новых выборов.

"Я думаю, что пока рано отвечать на этот вопрос", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиция Беларуси не хочет повторения украинского сценария смены власти.

Отметим, сегодня Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий, в котором призвала продолжать забастовки до выполнения всех требований.

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