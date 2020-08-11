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У Тіхановської був вибір, несумісний зі свободою в Білорусі, - МЗС Литви

Вільнюс, Вівторок 11 серпня 2020 15:11
У Тіхановської був вибір, несумісний зі свободою в Білорусі, - МЗС Литви
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Игорь Литвиненко

Тіхановском 11 серпня виїхала з Білорусі до Литви

У Міністерстві закордонних справ Литви назвали причину виїзду в країну кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюс, у неї не було вибору, який міг би забезпечити їй свободу в Білорусі.

Про це повідомив Лінас Лінкявічюс на брифінгу в Вільнюсі.

"Тіхановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі, якщо вона не поїде", - заявив Лінас Лінкявічюс.

Він додав, що Тіхановськк виїхала в Литву разом з главою свого штабу Марією Мороз.

Нагадаємо, в Білорусі третій день поспіль тривають акції протесту в зв'язку з виборами президента, на яких, за попередніми даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Його головний кандидат на виборах Світлана Тіхановська сьогодні, 11 серпня, покунала Білорусь і виїхала в Литву.

Також вона записала відеозвернення, в якому просить демонстрантів не виходити на акції протесту.

Раніше повідомлялося, що Тіхановська прийняла рішення покинути Білорусь в обмін на звільнення начальника її штабу Марії Мороз.

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