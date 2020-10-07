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У Тихановской отреагировали на ее оглашение в розыск в России

Автор: Роман Тверденко

В штабе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской нейтрально отреагировали на оглашение политика в розыск в России. Там отметили, что Тихановская не была уведомлена о ситуации.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - заявили в штабе Тихановской.

Сегодня стало известно, что политик попала в базу разыскиваемых лиц министерства иностранных дел России.

Ранее Тихановская заявляла, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять причину его поддержки Александра Лукашенко. Также она допускала привлечение Путина как посредника для переговоров с белорусскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение и встреча с Тихановской не планируются.

Также Тихановская утверждала, что Беларусь и Россия являются дружественными народами и назвала Путина мудрым руководителем. При этом, она не уверена, что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий.

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