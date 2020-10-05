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Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко

Берлин, Понедельник 05 октября 2020 18:41
Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она не понимает, почему он поддерживает Александра Лукашенко.

Об этом она заявила на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, передает ее пресс-служба в Telegram.

Сообщается, что на встрече в берлинской галерее искусств обсуждали роль женщин в новой Беларуси, смелость и креативность белорусов, которые раскрылись во время массовых акций. Ей также задали вопрос, с кем бы она как политик хотела бы встретиться.

"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - ответила она.

Она также добавила, что все те, кто вынужденно покинул Беларусь, смогут вернуться домой после смены власти.

Напомним, завтра, 6 октября, должна пройти встреча Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудят ситуацию в Беларуси, которая складывается после президентских выборов.

До этого белорусская оппозиционерка поддержала идею привлечения Владимира Путина к переговорам относительно ситуации в Беларуси. Она ожидает, что такие переговоры могли бы проходить при посредничестве Франции и Германии.

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Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСветлана Тихановская
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