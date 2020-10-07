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У Тіхановської відреагували на її оголошено у розшук в Росії

Автор: Роман Тверденко

У штабі білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської нейтрально відреагували на оголошення політика в розшук у Росії. Там зазначили, що Тіхановська не була повідомлена про ситуацію.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ми не в курсі. Ніяких повідомлень Світлана не отримувала. І взагалі, це малоцікаво", - заявили в штабі Тіхановської.

Сьогодні стало відомо, що політик потрапила в базу розшукуваних осіб міністерства закордонних справ Росії.

Раніше Тіхановська заявляла, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зрозуміти причину його підтримки Олександра Лукашенка. Також вона допускала залучення Путіна як посередника для переговорів з білоруською владою.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що спілкування і зустріч з Тіхановською не плануються.

Також Тіхановська стверджувала, що Білорусь і Росія є дружніми народами і назвала Путіна мудрим керівником. При цьому, вона не впевнена, що Путін не повторить в Білорусі український сценарій.

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