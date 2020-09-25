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Тихановская заявила, что видит Францию в роли посредника

Автор: Артур Родивилов

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что пока не знает, будет ли у нее возможность встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его поездки в Литву в конце сентября. Она хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

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Об этом сообщает Le Figaro.

Комментируя секретную инаугурацию Александра Лукашенко, Тихановская заявила, что он боится своего народа и уже с 9 августа утратил свою легитимность в глазах белорусов.

"Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента", - подчеркнула она.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось. В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

После инаугурации Александра Лукашенко оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.

В результате этого в белорусской столице Минске вспыхнули акции протеста.

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