Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран беларусским народом. И, по ее словам, главной задачей сейчас, построить новую Беларусь.

Обращение Тихановской опубликовала ее пресс-служба в Telegram.

Также Тихановская отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - заявила она.

По словам Тихановской, приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.

Она также добавила, что Европа поддерживает беларусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.

"Они готовы оказать реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, сегодня в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось. В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

В результате этого в белорусской столице Минске вспыхнули акции протеста.