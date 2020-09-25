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Тіхановська заявила, що бачить Францію в ролі посередника

Автор: Артур Родивилов

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що поки не знає, чи буде у неї можливість зустрітися з президентом Франції Емманюель Макроном під час його поїздки в Литву в кінці вересня. Вона хотіла б, щоб Франція взяла на себе функції посередника в білоруській кризі.

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Про це повідомляє Le Figaro.

Коментуючи секретну інавгурацію Олександра Лукашенка, Тіхановська заявила, що він боїться свого народу і вже з 9 серпня втратив свою легітимність в очах білорусів.

"Вони більше не довіряють йому, вони не бачать у ньому свого президента", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 23 вересня в Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. При цьому про неї заздалегідь не повідомлялося. В ході інавгурації Лукашенко заявив, що у Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Після інавгурації Олександра Лукашенка опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.

В результаті цього в білоруській столиці Мінську спалахнули акції протесту.

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