Тихановская заявила об умеренной поддержке Лукашенко со стороны Путина

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Президент России Владимир Путин не очень активно поддерживает белорусского коллегу Александра Лукашенко. По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Путин пока решил подождать дальнейших развитий событий в Беларуси.

Об этом Тихановская заявила в интервью польской газете "Rzeczpospolita".

"Они оба планируют встречу, и Лукашенко сказал, что в случае необходимости обратится к России за военной помощью. Я вижу, что Путин его поддерживает, но не очень активно. Он не присылал солдат, пока стоит рядом и смотрит", - сказала Тихановская.

Она призвала Россию и другие страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и дать возможность решить сложившуюся ситуацию самостоятельно.

"Нет смысла вводить войска, у нас мирные демонстрации против одного человека. Я бы не хотела, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела", - добавила Тихановская.

Напомним, до этого Тихановская записала видеообращение к россиянам, заявив, что борьбы против России не было.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко планирует визит в Москву для встречи с Путиным, такая встреча может состояться 14 сентября.

Ранее в Кремле заявляли, что могут предоставить Минску военную помощь в рамках договоров о Союзном государстве для фактического подавления протестов.