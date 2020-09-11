Тіхановська заявила про помірну підтримки Лукашенка з боку Путіна

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)

Президент Росії Володимир Путін не дуже активно підтримує білоруського колегу Олександра Лукашенка. За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської, Путін вирішив поки почекати розвитку подальших подій в Білорусі.

Про це Тихановская заявила в інтерв'ю польській газеті "Rzeczpospolita".

"Вони обидва планують зустріч, і Лукашенко сказав, що в разі необхідності звернеться до Росії за військовою допомогою. Я бачу, що Путін його підтримує, але не дуже активно. Він не надсилав солдатів, поки стоїть поруч і дивиться", - сказала Тіхановська.

Вона закликала Росію та інші країни не втручатися у внутрішні справи Білорусі та дати можливість вирішити ситуацію самостійно.

"Немає сенсу вводити війська, у нас мирні демонстрації проти однієї людини. Я б не хотіла, щоб Росія втручалася в наші внутрішні справи", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, до цього Тіхановська записала відеозвернення до росіян, заявивши, що боротьби проти Росії не було.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко планує візит до Москви для зустрічі з Путіним, така зустріч може відбутися 14 вересня.

Раніше в Кремлі заявляли, що можуть надати Мінську військову допомогу в рамках договорів про Союзну державу для фактичного придушення протестів.