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Борьбы против России не было: Тихановская обратилась к россиянам

Вильнюс, Среда 09 сентября 2020 09:17
Борьбы против России не было: Тихановская обратилась к россиянам
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Она назвала россиян и белорусов братскими народами.

Об этом она заявила в видеообращении.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - заявила она.

Она заявила, что российская пропаганда пытается исказить происходящее в Беларуси и призывает не верить этому.

Ранее Александр Лукашенко заявил, если его страна рухнет, затем то же самое случится с Россией.

Также он заявляет, что просто так не уйдет со своей должности.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституции страны.

Кроме того, в Беларуси создали рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

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Новости Украины Политика БеларусьборьбаСветлана Тихановская
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