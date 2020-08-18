Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)

Тихановская заявила, что Лукашенко украл у белорусов их выбор

Соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение. Она поздравила своего мужа Сергея Тихановского, который находится под арестом, с днем рождения и обратилась с очередным призывом к сторонникам.

Обращение опубликовано в YouTube.

Тихановская напомнила, что ее мужа задержали в Гродно по обвинению в преступлении, которое он не совершал - по провокации спецслужб.

"Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги. Обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства", - заявила она.

Она также обвинила государственные СМИ во лжи по отношению к Сергею Тихановскому.

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор", - добавила она.

Тихановская передала сторонникам слова своего мужа, который просит, чтобы они "не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни".

Отметим, в мае блогер Сергей Тихановский, который ведет канал "Страна для жизни", объявил о намерении участвовать в выборах президента. Был задержан на пикете по сбору подписей в Гродно, позже силовики провели обыски и якобы нашли у него 900 тысяч долларов. Его обвиняют в организации беспорядков и препятствовании работе ЦИК. Находится под стражей.

Напомним, ранее в штабе Тихановской призвали своих сторонников нанести "экономический ущерб" действующей власти.

На 18 августа запланировано заседание штаба объединенной оппозиции Беларуси, который создает Координационный совета для обеспечения трансфера власти.