У Тихановской призвали нанести "экономический ущерб" Лукашенко

Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)

Штаб Тихановской просит всех сторонников выйти на забастовки

Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призывает своих сторонников нанести "экономический ущерб" действующей власти. Для этого в стране будут продолжены забастовки.

Об этом заявила руководитель штаба Мария Мороз, обращение которой опубликовано на YouTube.

По ее словам, противники режима действующего президента Александра Лукашенко должны "помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет".

"Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит нам придется показать, что мы готовы нанести его", - отметила Мороз.

Она добавила, что властям нужны деньги для выплат ОМОНу и организации провластных митингов.

"Мы должны показать им, что не будем оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку. Многие предприятия уже предупредили свое руководство об этом. Час настал", - добавила Мороз.

Напомним, ранее Лукашенко допустил проведение новых выборов президента, но заявил, что для этого нужно внести изменения в конституцию.

Тем временем оппозиция заявила о готовности к диалогу с ним и дает ему гарантии неприкосновенности.