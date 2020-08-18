Тіхановська повернеться в Білорусь, - довірена особа

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Тіхановська може повернутися найближчим часом

Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська може повернутися в Білорусь. Її довірена особа прогнозує, що це буде найближчим часом.

Про це довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова заявила в ефірі "Ехо Москви".

За її словами, вона не збиралася їхати з Мінська.

"Ну вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться", - сказала вона.

Нагадаємо, після виборів в Білорусі Тіхановська заявила, що не визнає попередні результати виборів президента і не бачить підстав для того, щоб виїжджати з країни.

Однак, вранці 11 серпня стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву. До від'їзду білоруська влада утримувала її близько семи годин.

Як стало відомо, Тіхановську вивезла білоруська влада в обмін на звільнення начальниці її виборчого штабу Марії Мороз.

Нагадаємо, депутати Європарламенту оголосили Олександра Лукашенка персона нон грата в Євросоюзі.