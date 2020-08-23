Тихановская уверена в отказе армии разгонять мирные акции в Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (delfi.lt)

Армия откажется выполнять преступный приказ

Белорусская армия не станет участвовать в разгоне акций протеста. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская убеждена в отказе военных, если им поступит такой приказ.

Об этом она сказала в интервью агентству BNS.

"Это будет преступлением со стороны армии, если будут выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", - сказала она.

Тихановская назвала запугиванием объявление Александра Лукашенко о проведении масштабной боевой подготовки.

"К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей", - сказала она.

Тихановская добавила, что Александру Лукашенко "уже никто не верит".

Экс-кандидат также заявила, что чувствует себя в Литве в полной безопасности.

"Я вижу доброжелательность литовцев и огромное желание оказать помощь белорусскому народу", - сказала она. Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, сказала, что выбрала Литвы потому, что у нее была литовская виза, и в Литве уже находились ее дети.

Напомним, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Белоруси.