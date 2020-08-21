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Тихановская не будет участвовать в новых выборах в Беларуси, если их назначат

Минск, Пятница 21 августа 2020 23:23
Тихановская не будет участвовать в новых выборах в Беларуси, если их назначат
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Она не собирается больше участвовать в выборах

Оппозиционер и кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Белоруси.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Белсат.

На вопрос журналиста, будет ли она баллотироваться, или же это сделает ее муж, Тихановская заявила, что не планирует больше сама принимать участие в выборах как кандидат.

"Освобождение политзаключенных - это одно из требований бастующих, одно из требований беларусского народа. Я не планирую сама (выдвигать свою кандидатуру на выборах, - ред.)", - сказала Тихановская.

Как известно, в Беларуси не прекращаются акции протеста из-за результатов президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа. ЦИК отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Однако часть белорусов и оппозиция считают, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская.

РБК-Украина писало, что Тихановская поддержала "Марш новой Беларуси", запланированный на 23 августа. Тихановская призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.

Также Тихановская через суд требует признать недействительными выборы в Беларуси.

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