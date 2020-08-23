Тихановская впевнена у відмові армії розганяти мирні акції в Білорусі

Фото: Світлана Тихановська (delfi.lt)

Армія відмовиться виконувати злочинний наказ

Білоруська армія не стане брати участь у розгоні акцій протесту. Колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська переконана у відмові військових, якщо їм надійде такий наказ.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству BNS.

"Це буде злочином з боку армії, якщо будуть виконувати такий злочинний наказ проти білоруського народу, адже вони теж громадяни Білорусі, не можуть білоруси бити білорусів. Я більш ніж впевнена, що більшість і в армії, і в міліції це розуміють", - сказала вона.

Тихановська назвала залякуванням оголошення Олександра Лукашенка про проведення масштабної бойової підготовки.

Екс-кандидат також заявила, що відчуває себе в Литві в повній безпеці.

"Я бачу доброзичливість литовців і величезне бажання надати допомогу білоруському народу", - сказала вона. Тихановська, яка після виборів була змушена покинути Білорусь, сказала, що вибрала Литви тому, що у неї була литовська віза, і в Литві вже знаходились її діти.

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети та вогнепальну зброю. Більше 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.

Нагадаємо, раніше Світлана Тихановська заявила, що не планує висувати свою кандидатуру у разі призначення нових виборів президента Білорусі.