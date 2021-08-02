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Тихановская требует санкций против причастных к скандалу с белорусской легкоатлеткой

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Токио, Понедельник 02 августа 2021 01:18
Тихановская требует санкций против причастных к скандалу с белорусской легкоатлеткой Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: РБК-Украина

Тихановская требует санкций против причастных к скандалу с белорусской легкоатлеткой. Также она призывает руководство МОК провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Светланы Тихановской.

"‎Сегодняшний день показал, что захват самолета RyanAir - это не исключительный случай, а только начало международного террора, который устроил бывший президент", - заявила Светлана Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции сообщила, что Кристина Тимановская - это доказательство того, что любой беларусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить. "Ни один беларус, который покинул границу Беларуси, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую или Романа Протасевича", - добавила Тихановская.

Светлана Тихановская также поблагодарила НАУ, Беларусский фонд спортивной солидарности и беларусскую диаспору за быструю, скоординированную работу, которая помогла защитить спортсменку от насильной депортации в тюрьму, МОК и власти Японии за оперативную реакцию, а также Чехию, Словению и Польшу за предложение убежища для Кристины.

Белорусская оппозиционерка предложила внести в санкционные списки, а также усилить санкции ЕС и США "против режима, его кошельков, и всех, кто поддерживает режим".

"Мы настаиваем, что белорусские спортсмены - это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества - дать решительную реакцию на попытки похищения белорусов с территорий демократических государств", - сообщила главная оппозиционерка Белоруссии.

Напомним, что в Беларуси скандал со спортсменкой на ОИ-2020. Ее пытаются силой вернуть в Минск.

Также Тихановская призвала МОК расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на ОИ.

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