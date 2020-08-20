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Тихановская провела встречу с премьером Литвы

Четверг 20 августа 2020 15:27
Тихановская провела встречу с премьером Литвы
Фото: Тихановская и Сквернялис (facebook.com/permalink)
Автор: Андрей Козловский

Глава литовсьокого правительства заверил Тихановскую в поддержке и обсудил вопросы ее личной безопасности

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Во время встречи глава правительства заверил ее в поддержке и обсудил вопросы личной безопасности.

Об этом Саулюс Сквернялис написал на своей странице в Facebook.

Во время встречи он рассказал, что Литва вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и сделает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси и чтобы Тихановская как можно скорее встретилась со своими родными.

Также он выразил надежду, что у белорусов хватит выдержки, чтобы пройти непростой путь к свободному обществу. Стоит отметить, что Сквернялис называет Тихановскую "национальным лидером Беларуси".

"Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также - о повседневных заботах и нуждах, с которыми она сталкивается в Литве, вопросы ее личной безопасности и безопасности ее семьи", - сказал премьер.

Напомним, с 9 августа в Беларуси происходят массовые протесты, которые охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах вновь приобретает Лукашенко.

Ранее Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, а в самой стране уже заработал оппозиционный штаб передачи власти.

Также кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал Тихановскую и проведения честных выборов в Беларуси.

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