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Байден поддержал Тихановскую и проведение честных выборов в Беларуси

Вашингтон, Среда 19 августа 2020 22:59
Байден поддержал Тихановскую и проведение честных выборов в Беларуси
Фото: Джозеф Байден (из открытых источников)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат в президенты США заявил, что Россия не должна вмешиваться

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Он поддержал проведение честных выборов в этой стране.

Об этом он написал в Twitter.

Байден отметил, что дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров.

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам", - написал он.

Напомним, выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По итогам голосования победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя Светлану Тихановскую. Та, в свою очередь, получила только 10,1% голосов.

Ранее Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, а в самой стране уже заработал оппозиционный штаб по передаче власти.

Накануне оппозиция заявила, что не видит возможности для пересчета голосов на выборах.

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