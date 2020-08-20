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Тіхановська провела зустріч з прем'єром Литви

Четвер 20 серпня 2020 15:27
Тіхановська провела зустріч з прем'єром Литви
Фото: Тіхановська та Скверняліс (facebook.com/permalink)
Автор: Андрій Козловський

Глава литовсьокого уряду запевнив Тіхановську в підтримці та обговорив питання її особистої безпеки

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс зустрівся з кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тіхановською. Під час зустрічі глава уряду запевнив її в підтримці та обговорив питання особистої безпеки.

Про це Саулюс Скверняліс написав на своїй сторінці в Facebook.

Під час зустрічі він розповів, що Литва разом з партнерами в Польщі, Латвії та Естонії робить і зробить все, щоб здійснити прагнення до вільних і чесних виборів у Білорусі та щоб Тіхавновсяка якомога швидше зустрілась зі своїми рідними.

Також він висловив сподівання, що у білорусів вистачить витримки, щоб пройти непростий шлях до вільного суспільства. Варто відзначити, що Скверняліс називає Тіхановську "національним лідером Білорусі".

"Ми говорили про випробування, які випали на її долю під час передвиборчої кампанії, про величезну відповідальність, яку вона на себе взяла. А також - про повсякденні турботи та потреби, з якими вона стикається в Литві, питання її особистої безпеки та безпеки її сім'ї", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, с 9 серпня в Білорусі відбуваються масові протести, які охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває Лукашенко.

Раніше Тіхановська заявила про готовність стати національним лідером Білорусі, а в самій країні вже заробив опозиційний штаб передачі влади.

Також кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав Тіхановську і проведення чесних виборів у Білорусі.

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