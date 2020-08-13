Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, - МИД Литвы

Выехавшая из Беларуси кандидат в президенты Светлана Тихановская в Литве находится на 14-дневной самоизоляции. В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что ей потребуется время для принятия решение о дальнейшей деятельности.

Об этом заявил глава министерства Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas.

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет... Тихановская - не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - отметил министр.

Кроме того, по мнению Линкявичюса, деятельность главной оппонентки Александра Лукашенко дала толчок к пониманию того, что "в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

Напомним, ранее глава МИД Литвы заявлял, что Тихановская записывала свои видеообращения не в Литве.

Как писало РБК-Украина, после отъезда оппонентки Лукашенко было опубликовано ее обращение, в котором она заявляет, что якобы самостоятельно приняла решение покинуть страну.

Позже появилось еще одно видео - с призывом к гражданам Беларуси не выходить на протесты.