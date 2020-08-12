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Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - Линкявичус

Вильнюс, Среда 12 августа 2020 11:54
Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - Линкявичус
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Украина

Линкявичус заявил, что слова Тихановской нельзя воспринимать буквально

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая выехала из страны, записывала свои видеообращения не в Литве. Накануне два видео вышли на YouTube-канале ее мужа, которого удерживают белорусские власти.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает "Радио Свобода".

По его словам, сказанные Тихановской слова под давлением не могут быть восприняты буквально, а Литва предоставила ей убежище, поскольку был "элемент опасности".

"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", - добавил министр.

Напомним, после того, как Тихановская выехала в Литву, было опубликовано ее обращение, в котором она заявляет, что якобы самостоятельно приняла решение покинуть страну.

Позже появилось еще одно видео - с призывом к гражданам Беларуси не выходить на протесты.

В ее команде не исключают, что видео были записаны под давлением, а самой оппонентке Александра Лукашенко угрожали. В частности, указывают на то, что обращения записывались в здании ЦИК Беларуси, где ее удерживали в течение нескольких часов.

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