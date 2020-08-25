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Тихановская призывает белорусов выйти на улицы для празднования годовщины независимости

Беларусь, Вторник 25 августа 2020 15:45
Тихановская призывает белорусов выйти на улицы для празднования годовщины независимости
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Официально День независимости Беларуси празднуют 3 июля

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приглашает граждан страны отметить День независимости. Во вторник, 25 августа, она призвала прийти на площадь Независимости в Минске.

Об этом она заявила в своем видеобращении.

Отметим, что официально День независимости Беларуси празднуют 3 июля, а 25 августа - день, когда Верховный совет БССР подписал декларацию о государственном суверенитете. Это было в 1991 году.

"Сегодня, 25 августа, в 18.00 депутаты, принимавшие участие в принятии закона о независимости, выйдут на площадь Независимости в Минске. Ждем вас в 18:00. Вместе мы построим страну для жизни", - сказала Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская объявила о начале мирной революции в стране; такое заявление она сделала, выступая в Европейском парламенте.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси признали неконституционным координационный совет оппозиции.

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