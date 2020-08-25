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Тіхановська закликає білорусів вийти на вулиці для святкування річниці незалежності

Білорусь, Вівторок 25 серпня 2020 15:45
Тіхановська закликає білорусів вийти на вулиці для святкування річниці незалежності
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Офіційно День незалежності Білорусі святкують 3 липня

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська запрошує громадян країни відзначити День незалежності. У вівторок, 25 серпня, вона закликала прийти на майдан Незалежності в Мінську.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні.

Зазначимо, що офіційно День незалежності Білорусі святкують 3 липня, а 25 серпня - день, коли Верховна сада БРСР підписав декларацію про державний суверенітет. Це було в 1991 році.

"Сьогодні, 25 серпня, о 18.00 депутати, які брали участь в ухваленні закону про незалежність, вийдуть на площу Незалежності в Мінську. Чекаємо вас о 18:00. Разом ми побудуємо країну для життя", - сказала Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська оголосила про початок мирної революції в країні; таку заяву вона зробила, виступаючи в Європейському парламенті.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі визнали неконституційним координаційну раду опозиції.

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