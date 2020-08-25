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В Беларуси координационный совет признали неконституционным

Минск, Вторник 25 августа 2020 14:32
В Беларуси координационный совет признали неконституционным
Фото: координационный совет Беларуси (facebook com belrada vision)
Автор: РБК-Украина

По словам главы Конституционного суда, гражданам необходимо соблюдать режим конституционной законности

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что создание Координационного совета оппозиции является неконституционным. Он отметил, что закон не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов.

Об этом сообщает издание "Белта".

"Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил Миклашевич.

Он также отметил, что всем гражданам необходимо соблюдать режим конституционной законности.

Напомним, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.

Ранее сообщалось, что президент Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.

Кроме того, против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".

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