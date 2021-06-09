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Тіхановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка

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Середа 09 червня 2021 19:52
Тіхановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сполучені Штати розширити санкції проти Білорусі. Зокрема, проти пособників невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Про це Тіхановська заявила під час онлайн-зустрічі в Сенаті США в Комітеті у закордонних справах, передає прес-служба політика.

"Я настійно закликаю Сполучені Штати розширити санкції проти пособників Лукашенка, які фінансують режим, включаючи такі підприємства, як "Білоруськалій" і Мозирський нафтопереробний завод, виявити джерела іноземного фінансування режиму і націлити санкції на них", - заявила вона.

При цьому Тіхановська додала, що Лукашенко своїми діями може перетворити Білорусь на європейську Північну Корею.

Також Тіхановська закликала обговорити політичну кризу в Білорусі в ході самітів G7, НАТО, ЄС-США, а також на саміті за участю президентів Росії і США.

Також вона рекомендувала запросити до участі білоруські демократичні сили і підтримати ЄС в організації міжнародної конференції високого рівня з врегулювання кризи в Білорусі за участю основних зацікавлених сторін розробити пакет допомоги США, заснований на всеосяжному плані ЄС для демократичної Білорусі. Важливо запевнити білорусів в тому, що вони отримають допомогу після змін.

"Ці дії могли б стати поштовхом для початку транзиту влади - саме цього вимагають білоруси. Інакше Лукашенко та інші диктатори по всьому світу будуть відчувати себе безкарними і продовжать вільно порушувати міжнародні норми, щоб знищувати своїх супротивників",- вважає опозиціонерка.

Нагадаємо, 29 травня у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ - від білоруського "бела-чирвона-Бели сцяг") прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.

Зазначимо, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська наприкінці травня підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.

Додамо, що раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

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