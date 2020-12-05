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Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси

Автор: Роман Тверденко

Одна из лидеров беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, расширяющий полномочия президента по санкциям в отношении Беларуси. Также она поблагодарила администрацию Трампа за поддержку оппозиции.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси написала в колонке для Washington Post.

Она отметила, что народ и оппозиция "нуждается в большой помощи от США".

"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", – написала Тихановская.

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Ранее лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич призвала Совет ООН создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в республике. Она напомнила о многочисленных случаях преследования участников акций протеста в Беларуси.

Также специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор предполагает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси. Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.

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