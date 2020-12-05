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Алексиевич призвала ООН расследовать ситуацию в Беларуси

Беларусь, Суббота 05 декабря 2020 02:44
Алексиевич призвала ООН расследовать ситуацию в Беларуси
Фото: Светлана Алексиевич (facebook)
Автор: Даша Харченко

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич призвала Совет ООН создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в республике. Она напомнила о многочисленных случаях преследования участников акций протеста в Беларуси.

Об этом сообщает Радые Свабода.

Писательница напомнила о задержаниях, издевательствах и пытках, о возбужденных уголовных делах, а также о недавней гибели Романа Бондаренко.

Алексиевич призвала Совет "использовать все имеющиеся средства реагирования на ситуацию в Беларуси, включая рассмотрение вопроса о создании специальных механизмов расследования".

В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси. Особое внимание она обратила на применение силы против участников мирных собраний.

Ранее заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить политзаключенных.

Также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что требует увольнения 145 политзаключенных.

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