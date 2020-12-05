Тіхановська закликала Сенат США погодити санкції проти Білорусі

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, що розширює повноваження президента щодо санкцій стосовно Білорусі. Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції.

Про це екс-кандидат у президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post.

Вона зазначила, що народ і опозиція "потребує великої допомоги від США.

"Ми потребуємо більшої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроект "Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі", – написала Тіхановська.

Раніше лауреат Нобелівської премії з літератури, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальний механізм розслідування порушень прав людини в республіці. Вона нагадала про численні випадки переслідування учасників акцій протесту в Білорусі.

Також спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Імон Гілмор передбачає можливість міжнародного трибуналу по ситуації в Білорусі. Якщо буде трибунал, під нього потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.