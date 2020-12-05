В ЕС не исключают международный трибунал по ситуации в Беларуси

Фото: Имон Гилмор (flickr.com/brian_oneill)

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор предполагает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси. Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.

Об этом говорится в интервью Гилмора немецкому телеканалу Deutsche Welle.

Однако, как пояснил Гилмор, международные трибуналы, как вправило, работают как дополнительный механизм.

"Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь к ответственности виновных", - отметил он.

Спецпредставитель ЕС подчеркнул, что за каждое нарушение прав человека в Беларуси причастные должны понести ответственность, но об этом должна в первую очередь позаботиться сама Беларусь.

"Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача - остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей", - добавил Гилмор.

Напомним, недавно член президиума координационного совета Беларуси и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала ООН провести расследование нарушений прав человека в Беларуси.

Кроме того, заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал белорусский режим освободить политзаключенных.