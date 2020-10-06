ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Автор: Инна Собора

Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников. Она назвала введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза санкции "маленькой победой".

Об этом пишет DW.

"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех людей, которые могут быть затронуты 6 октября.

Самые читаемые новости

Тихановская отметила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - готова помочь".

По настоянию, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона Брюссель не включил Александра Лукашенко в утвержденный ранее санкционный перечень.

Ранее сообщалось, что Тихановская ожидает поддержку Германии в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября в 15:00 по киевскому времени.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьСанкции