Названа дата встречи Тихановской и Меркель

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября. Их встреча состоится в Берлине.

Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Меркель и Тихановская встретятся в 15:00 по киевскому времени.

"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов", - сказала она.

Напомним, Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам о выборах в Беларуси.

В то же время, как считает Тихановская, в переговорах о будущем Беларуси должна принимать участие и Россия.

До этого Тихановская провела встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Литве. По словам политика, Макрон пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси.