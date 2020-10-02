ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названа дата встречи Тихановской и Меркель

Берлин, Пятница 02 октября 2020 13:07
Названа дата встречи Тихановской и Меркель
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября. Их встреча состоится в Берлине.

Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Меркель и Тихановская встретятся в 15:00 по киевскому времени.

"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов", - сказала она.

Напомним, Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам о выборах в Беларуси.

В то же время, как считает Тихановская, в переговорах о будущем Беларуси должна принимать участие и Россия.

До этого Тихановская провела встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Литве. По словам политика, Макрон пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси.

Также Тихановская заявляла, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Светлана ТихановскаяАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь