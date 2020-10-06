Тіхановска закликала ЄС розширити санкції проти Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановска напередодні зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліні висловилася за розширення санкцій ЄС щодо білоруських чиновників. Вона назвала введені на минулому тижні Радою Євросоюзу санкції "маленькою перемогою".

Про це пише DW.

"Я впевнена, і я наполягаю, що цей список повинен бути розширений", - підкреслила Тіхановска.

Вона додала, що отримала з боку німецького канцлера пропозиції щодо тих людей, які можуть бути порушені 6 жовтня.

Тіхановска зазначила, що зустріч з Меркель, по всій видимості, стане "теплою бесідою двох жінок - одна з яких потребує допомоги для своєї країни, а інша - готова допомогти".

За наполяганням, зокрема, президента Франції Еммануеля Макрона Брюссель не включив Олександра Лукашенка до затвердженого раніше санкцій перелік.

Раніше повідомлялося, що Тіхановска очікує підтримку Німеччини в питанні дотримання прав людини в Білорусі.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановскою 6 жовтня в 15:00 за київським часом.