Тихановская рассказала, чего ожидает от встречи с Меркель

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ожидает поддержку Германии в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси.
Об этом Тихановская заявила в интервью DW.
Она отметила, что разговор будет касаться исключительно Беларуси.
"(Главный месседж - ред) о том, что в Беларуси грубо и подло нарушаются права человека, и белорусы сейчас кричат о помощи. Поэтому мы надеемся, что роль Германии в решении этого вопроса в качестве медиатора будет одной из главных", - сказала Тихановская.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября в 15:00 по киевскому времени.
Кроме того, Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.