Тихановская рассказала, чего ожидает от встречи с Меркель

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ожидает поддержку Германии в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси.

Об этом Тихановская заявила в интервью DW.

Она отметила, что разговор будет касаться исключительно Беларуси.

"(Главный месседж - ред) о том, что в Беларуси грубо и подло нарушаются права человека, и белорусы сейчас кричат ​​о помощи. Поэтому мы надеемся, что роль Германии в решении этого вопроса в качестве медиатора будет одной из главных", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября в 15:00 по киевскому времени.

Кроме того, Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.