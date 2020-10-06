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Тихановская рассказала, чего ожидает от встречи с Меркель

Берлин, Вторник 06 октября 2020 01:09
Тихановская рассказала, чего ожидает от встречи с Меркель
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)
Автор: Инна Собора

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ожидает поддержку Германии в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси.

Об этом Тихановская заявила в интервью DW.

Она отметила, что разговор будет касаться исключительно Беларуси.

"(Главный месседж - ред) о том, что в Беларуси грубо и подло нарушаются права человека, и белорусы сейчас кричат ​​о помощи. Поэтому мы надеемся, что роль Германии в решении этого вопроса в качестве медиатора будет одной из главных", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября в 15:00 по киевскому времени.

Кроме того, Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Новости Украины Политика Светлана ТихановскаяАнгела Меркель
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