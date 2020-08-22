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Тихановская в понедельник встретится с представителем Госдепа США

Вильнюс, Суббота 22 августа 2020 18:55
Тихановская в понедельник встретится с представителем Госдепа США
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: Дмитрий Левицкий

Встреча состоится 24 августа в Литве

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в понедельник, 24 августа, встретится с представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Встреча состоится в столице Литвы, куда Тихановская уехала после президентских выборов.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн планирует обсудить с Тихановской вопросы относительно разрешения кризиса, который возник в Беларуси из-за противоречивых результатов выборов.

"Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон хочет мирного решения кризиса, которое бы предотвратило российское вмешательство", - добавили в агентстве.

Напомним, ранее Тихановская встретилась с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом; литовский премьер пообещал сделать все возможное, чтобы Тихановская получила возможность безопасно вернуться в Беларусь.

В то же врямя с Тихановской до сих пор не пыталась связаться власти Российской Федерации, о чем заявила сама оппозиционерка на пресс-конференции в Литве.

Добавим, Тихановская рассказала, будет ли участвовать в новых президентских выборах в Беларуси, если их все же назначат.

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