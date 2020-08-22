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Тіхановська у понеділок зустрінеться з представником Держдепу США

Вільнюс, Субота 22 серпня 2020 18:55
Тіхановська у понеділок зустрінеться з представником Держдепу США
Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: Дмитро Левицький

Зустріч відбудеться 24 серпня у Литві

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська у понеділок, 24 серпня, зустрінеться з представником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Зустріч відбудеться у столиці Литви, куди Тіхановська виїхала після президентських виборів.

Про це повідомляє американське агентство Reuters.

Перший заступник американського держсекретаря Стівен Біген планує обговорити з Тіхановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі через суперечливі результати виборів.

"Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, яке б запобігло російському втручанню", - додали в агентстві.

Нагадаємо, раніше Тіхановська зустрілася з прем'єром Литви Саулюсом Сквернялісом; литовський прем'єр пообіцяв зробити все можливе, щоб Тіхановська отримала змогу безпечно повернутися в Білорусь.

Водночас з Тіхановською досі не намагалася зв'язатися влада Російської Федерації, про що заявила сама опозиціонерка на прес-конференції у Литві.

Додамо, Тіхановська розповіла, чи братиме участь у нових президентських виборах в Білорусі, якщо їх все ж таки призначать.

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