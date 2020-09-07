Тихановская о похищении Колесниковой: террор и попытка запугивания

Оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская назвала похищение Марии Колесниковой (своей соратницы) террором и попыткой запугивания. Сторонники смены режима продолжат добиваться новых выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

По ее словам, несмотря на похищения членов координационного совета, оппоненты Лукашенко продолжат борьбу.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу координационного совета и запугать его членов", - заявила Тихановская.

Она добавила, что чем больше власти запугивают оппонентов, тем больше людей будет выходить на улицы.

Напомним, сегодня стало известно о похищении Колесниковой в центре Минска. На данный момент ничего неизвестно о ее местонахождении. Как пишут местные СМИ, Колесникову посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило об отсутствие информации о задержании Колесниковой. Свою причастность к этому также опровергает милиция Минска.