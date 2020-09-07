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Тіхановська про викрадення Колеснікової: терор і спроба залякування

Автор: РБК-Україна

Опонентка чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська назвала викрадення Марії Колеснікової (своєї соратниці) терором та спробою залякування. Прихильники зміни режиму продовжать добиватися нових виборів.

Про це повідомляє прес-служба Тіхановської в Telegram.

За її словами, незважаючи на викрадення членів координаційної ради, опоненти Лукашенка продовжать боротьбу.

"Влада займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колеснікової, Антона Роднєнкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу координаційної ради і залякати її членів", - заявила Тіхановська.

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Вона додала, що чим більше влада залякує опонентів, тим більше людей буде виходити на вулиці.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. На даний момент нічого невідомо про її місцезнаходження. Як пишуть місцеві ЗМІ, Колеснікову посадили в мікроавтобус і вивезли у невідомому напрямку.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про відсутність інформації про затримання Колеснікової. Свою причетність до цього також спростовує міліція Мінська.

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Новини України БілорусьвикраденняСвітлана Тіхановська