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Литва призвала власти Беларуси немедленно освободить Колесникову

Вильнюс, Понедельник 07 сентября 2020 12:43
Литва призвала власти Беларуси немедленно освободить Колесникову
Фото: Линас Линкявичус (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Украина

Литва призывает власти Беларуси немедленно освободить оппозиционерку Марию Колесникову. При этом литовская сторона называет действия белорусского режима "сталинскими методами".

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

По его словам, руководство Беларуси вместо диалога с протестующими пытается "уничтожить одного за другим".

"Похищение Марии Колесниковой в центре Минска - позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21 века. Она должна быть немедленно освобождена", - добавил Линкявичус.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Минска неизвестные похитили Колесникову. Она является членом координационного совета оппозиции и соратницей оппонентки президента Александра Лукашенко Светланы Тихановской.

Как пишут белорусские СМИ, неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что в ведомстве нет информации о задержании Колесниковой и других членов координационного совета.

До этого сообщалось о задержании члена координационного совета оппозиции Андрея Егорова, место его нахождения до сих пор не установлено.

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