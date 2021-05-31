Тихановская поддержала план проведения новых массовых протестных акций в Беларуси

"Сегодня был запущен мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуационно-аналитическим центром. Мы верим, что этот план станет ответом на самые главные запросы общества", - написала она.

По ее словам, целями плана является восстановление законности и правопорядка в Беларуси, защита суверенитета и независимости страны, а также организованная и мирная передача власти народу. Тихановская заверила, что поддерживает каждого, кто готов присоединиться к акциям протеста.

Она отметила, что план позволит вернуться на улицы людей и мобилизовать все силы для борьбы с президентом страны Александром Лукашенко.

Суть плана состоит в том, что белорусы могут зарегистрироваться для участия в протестных акциях в чат-боте Telegram, указав там только район, в котором проживают. Таким образом штаб оппозиции сможет спланировать даты и места массовых митингов и в нужный момент эта информация придет активистам в виде сообщения в Telegram. После этого бот удалит всю переписку из чата.