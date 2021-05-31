Тихановська підтримала план проведення нових масових протестних акцій у Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій , зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.

"Сьогодні був запущений мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуаційно-аналітичним центром. Ми віримо, що цей план стане відповіддю на найголовніші запити суспільства", - написала вона.

За її словами, цілями плану є відновлення законності і правопорядку в Білорусі, захист суверенітету і незалежності країни, а також організована і мирна передача влади народу. Тіхановском запевнила, що підтримує кожного, хто готовий приєднатися до акцій протесту.

Вона зазначила, що план дозволить повернутися на вулиці людей і мобілізувати всі сили для боротьби з президентом країни Олександром Лукашенком.

Суть плану полягає в тому, що білоруси можуть зареєструватися для участі в протестних акціях в чат-боті Telegram, вказавши там тільки район, в якому проживають. Таким чином штаб опозиції зможе спланувати дати і місця масових мітингів і в потрібний момент ця інформація прийде активістам у вигляді повідомлення в Telegram. Після цього бот видалить всю переписання з чату.