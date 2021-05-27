Тихановська оголосила на суботу глобальний пікет солідарності з Білоруссю
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская заявила, що 29 травня по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. У ньому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.
Про це повідомляє прес-служба Тихановської.
Білоруський лідер зазначила, що 29 травня - це день, коли затримали її чоловіка, Сергія Тихановського, який мав намір балотуватися на пост президента.
"Ми оголосили 29 травня - дату затримання Сергія Тихановського - днем солідарності. У цей день по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю - в ньому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора. Але головне - щоб в цей день білоруси всередині країни підтримали один одного всіма можливими способами: вуличними акціями, символами, листами політв'язням", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 травня Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.
Також вона виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Політик закликала ввести 4-й пакет санкцій і оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".