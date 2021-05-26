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Тихановская обратилась к ЕС: Лукашенко превращает Беларусь в "европейскую КНДР"

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Европейский союз, Среда 26 мая 2021 16:09
Тихановская обратилась к ЕС: Лукашенко превращает Беларусь в "европейскую КНДР" Фото: Тихановская обратилась к ЕС (tsikhanouskaya.org)
Автор: Андрей Василюк

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская выступила перед Комитетом по иностранным делам Европарламента (AFET). Она призвала ввести 4-й пакет санкцийи объявить о начале разработки нового, поскольку Александр Лукашенко превращает страну "в европейскую Северную Корею".

Об этом сообщает официальный сайт политика.

Беларусский лидер заявила, что стратегия ЕС по наблюдению за ситуацией в Беларуси не сработала, поэтому необходимы решительные, системные меры по решению глубокого кризиса в стране и борьбе с безнаказанностью режима Лукашенко.

"Я призываю Европарламент убедиться, что реакция международного сообщества не ограничится инцидентом с рейсом Ryanair. Ответ должен касаться ситуации в Беларуси в целом, иначе мы все столкнемся с такими ситуациями в будущем, поскольку Лукашенко превращает страну в европейскую Северную Корею - непрозрачную, непредсказуемую и опасную", - подчеркнула Тихановская.

В своем выступлении Светлана Тихановская призвала ЕС:

  • незамедлительно принять 4-й пакет санкций и объявить о начале разработки 5-го;
  • запустить Комплексный план помощи ЕС для демократической Беларуси;
  • публично проводить политику непризнания Лукашенко, дать понять России и другим государствам, что любые соглашения или контракты, подписанные с режимом, будут пересмотрены или аннулированы;
  • отказывать в какой-либо финансовой поддержке правительственных запросов, воздержаться от новых инвестиций в Беларусь и новых кредитных линий беларусским банкам, а также запретить ввоз из Беларуси нефтепродуктов, калийных удобрений, изделий из металла, древесины и изделий из нее;
  • инициировать незамедлительное проведение международной политической конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси;
  • усилить поддержку гражданского общества Беларуси, независимых медиа, разработать программы помощи для репрессированных беларусов;
  • создавать группы друзей Беларуси в национальных парламентах, чтобы беларусский кризис находился на международной повестке дня.

Ранее Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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