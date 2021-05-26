Тихановская обратилась к ЕС: Лукашенко превращает Беларусь в "европейскую КНДР"

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская выступила перед Комитетом по иностранным делам Европарламента (AFET). Она призвала ввести 4-й пакет санкцийи объявить о начале разработки нового, поскольку Александр Лукашенко превращает страну "в европейскую Северную Корею".

Беларусский лидер заявила, что стратегия ЕС по наблюдению за ситуацией в Беларуси не сработала, поэтому необходимы решительные, системные меры по решению глубокого кризиса в стране и борьбе с безнаказанностью режима Лукашенко.

"Я призываю Европарламент убедиться, что реакция международного сообщества не ограничится инцидентом с рейсом Ryanair. Ответ должен касаться ситуации в Беларуси в целом, иначе мы все столкнемся с такими ситуациями в будущем, поскольку Лукашенко превращает страну в европейскую Северную Корею - непрозрачную, непредсказуемую и опасную", - подчеркнула Тихановская.

В своем выступлении Светлана Тихановская призвала ЕС: